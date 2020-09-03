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কুমিল্লার বর্ষীয়ান নেতা বঙ্গবন্ধুর সহচর অসুস্থ অধ্যক্ষ আফজল খানের জন্য ফল পাঠালেন প্রধানমন্ত্রী

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বিশেষ প্রতিনিধি :- প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দফতর থেকে আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে ঢাকার ইউনাইটেড হসপিটালে চিকিৎসারত কুমিল্লার গণমানুষের অবিভাব...

বিশেষ প্রতিনিধি :- প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দফতর থেকে আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে ঢাকার ইউনাইটেড হসপিটালে চিকিৎসারত কুমিল্লার গণমানুষের অবিভাবক বর্ষীয়ান নেতা আফজল খানের জন্য শুভেচ্ছা স্বরুপ ফল পাঠালেন প্রধানমন্ত্রী।পরে তিনি সেখানে অবস্থানরত তার সন্তানদের সাথে টেলিফোনের মাধ্যমে কুশল বিনিময় করেন এবং তাদের কাছে প্রিয় নেতার বর্তমান শারীরিক অবস্হার খোঁজ খবর নেন ও তার দ্রুত সুস্হতা কামনা করেন।

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Muktir Barta: কুমিল্লার বর্ষীয়ান নেতা বঙ্গবন্ধুর সহচর অসুস্থ অধ্যক্ষ আফজল খানের জন্য ফল পাঠালেন প্রধানমন্ত্রী
কুমিল্লার বর্ষীয়ান নেতা বঙ্গবন্ধুর সহচর অসুস্থ অধ্যক্ষ আফজল খানের জন্য ফল পাঠালেন প্রধানমন্ত্রী
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