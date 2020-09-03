কুমিল্লার বর্ষীয়ান নেতা বঙ্গবন্ধুর সহচর অসুস্থ অধ্যক্ষ আফজল খানের জন্য ফল পাঠালেন প্রধানমন্ত্রী

বিশেষ প্রতিনিধি :- প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দফতর থেকে আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে ঢাকার ইউনাইটেড হসপিটালে চিকিৎসারত কুমিল্লার গণমানুষের অবিভাব...
কুমিল্লার বর্ষীয়ান নেতা বঙ্গবন্ধুর সহচর অসুস্থ অধ্যক্ষ আফজল খানের জন্য ফল পাঠালেন প্রধানমন্ত্রী
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