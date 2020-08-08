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চৌদ্দগ্রামে বঙ্গমাতার জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা সভা ও সেলাই মেশিন বিতরণ অনুষ্ঠিত

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সোহাগ মিয়াজী:- বঙ্গমাতা শেখ ফজিলতুন্নেছা মুজিবের ৯০ তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে  আলোচনা সভা ও সেলাই মেশিন বিতরণ করা হয়।৮ ই আগষ্ট কুমিল্লার চৌ...

সোহাগ মিয়াজী:- বঙ্গমাতা শেখ ফজিলতুন্নেছা মুজিবের ৯০ তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে  আলোচনা সভা ও সেলাই মেশিন বিতরণ করা হয়।৮ ই আগষ্ট কুমিল্লার চৌদ্দগ্রাম উপজেলা পরিষদ কার্যালয়  অডিটোরিয়ামে আয়োজিত অনুষ্ঠানে নির্বাহী অফিসার  মাসুদ রানা সভাপতিত্বে উপস্থিত ছিলেন চৌদ্দগ্রাম পৌরসভার মেয়র মিজানুর রহমান মিজান,উপজেলা প্রকৌশলী সুমন তালুকদার, সমাজ সেবা অফিসার নাছির উদ্দিন,বীথি রানী চক্রবর্তী সহ উপজেলা প্রশাসনের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা কর্মচারী বৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত নেতৃবৃন্দ মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কর্যালয়  থেকে প্রশিক্ষিত প্রাপ্ত ৬ জন হত দারিদ্র মহিলা সেলাইমেশিন বিতরণ করেন।

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Muktir Barta: চৌদ্দগ্রামে বঙ্গমাতার জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা সভা ও সেলাই মেশিন বিতরণ অনুষ্ঠিত
চৌদ্দগ্রামে বঙ্গমাতার জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা সভা ও সেলাই মেশিন বিতরণ অনুষ্ঠিত
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